Севастополь, 8 февраля, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Наталия Скорюкова назначена на пост директора департамента сельского хозяйства и потребительского рынка города Севастополя. О назначении сообщил на аппаратном совещании 7 февраля губернатор Михаил Развожаев, сообщили в пресс-службе правительства города.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

«Вам досталось непростое направление, но с учетом вашего опыта, уверен, много времени на изучение всех процессов не понадобится», — отметил Михаил Развожаев.

Наталия Скорюкова — уроженка Ярославля. В 1987—1994 годах работала в транспортной прокуратуре, позже работала в коммерческой сфере. С 2016 по 2021 году возглавляла управление потребительского рынка, предпринимательства и туризма Ярославля. В 2021 году она перебралась в Севастополь, где заняла должность директора государственного унитарного предприятия города Севастополя «Агропромышленное объединение «Севастопольский винодельческий завод».

Отметим, что предшественником Скорюковой на посту директора департамента сельского хозяйства и потребительского рынка города Севастополя был Вадим Кирпичников, задержанный правоохранительными органами в ноябре 2021 года. Обязанности руководителя исполнял заместитель директора Максим Рожков.