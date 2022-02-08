Оренбург, 8 февраля, 2022, 09:45 — ИА Регнум. На Тоцком полигоне в Оренбургской области мотострелковые и танковые подразделения проводят совместные учения. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

Structure.mil.ru Учения на Тоцком полигоне

Согласно сценарию, противник продвигается к населенному пункту, но обнаружен с помощью беспилотников. На пути условного врага оборонительные рубежи выстроили мотострелки и танкисты.

После обороны военные перешли в атаку и уничтожили противника. При этом в составе смешанных огневых групп были задействованы танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2М и 120-мм минометы 2Б11. Корректирование огня осуществлялось с помощью беспилотников «Орлан-10».

В учении участвуют более 600 военнослужащих, задействовано около 120 единиц военной и специальной техники.