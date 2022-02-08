Ростов-на-Дону, 8 февраля, 2022, 09:44 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону задержан водитель, который в нетрезвом виде протаранил около 30 автомобилей на парковочной площадке. Об этом сообщили владельцы машин в социальных сетях.

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Известно, что инцидент случился в ночь на 7 февраля во дворе жилого комплекса «Екатерининский» на улице Извилистой.

«Пострадавших порядка 30 машин, и у этого человека нет страховки», — поделились в Instagram жильцы.

На месте происшествия злоумышленника задержали сотрудники полиции. По некоторым данным, в машине задержанного обнаружено травматическое оружие.