В Томске объявлен режим «чёрного неба»
Томск, 8 февраля, 2022, 09:43 — ИА Регнум. С 8 по 11 февраля в городе Томске объявлен режим «чёрного неба». Как сообщили ИА REGNUM в мэрии, со ссылкой на информацию Западно-Сибирского УГМС, в указанный период ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) первой степени опасности.
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Томск
В связи с этим предприятиям, находящимся в Томске, необходимо выполнить мероприятия по уменьшению выбросов.
Горожанам в период НМУ рекомендуют употреблять больше воды, отказаться от занятий физкультурой и спортом на открытом воздухе.
Как сообщало ИА REGNUM, режим «чёрного неба» продлён в городе Минусинске Красноярского края.
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