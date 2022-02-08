Томск, 8 февраля, 2022, 09:43 — ИА Регнум. С 8 по 11 февраля в городе Томске объявлен режим «чёрного неба». Как сообщили ИА REGNUM в мэрии, со ссылкой на информацию Западно-Сибирского УГМС, в указанный период ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) первой степени опасности.

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В связи с этим предприятиям, находящимся в Томске, необходимо выполнить мероприятия по уменьшению выбросов.

Горожанам в период НМУ рекомендуют употреблять больше воды, отказаться от занятий физкультурой и спортом на открытом воздухе.

Как сообщало ИА REGNUM, режим «чёрного неба» продлён в городе Минусинске Красноярского края.

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