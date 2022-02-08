Астана, 8 февраля, 2022, 09:42 — ИА Регнум. В результате массовых беспорядков, которые произошли в Казахстане в начале января, общий ущерб малого и среднего бизнеса составил более 100 млрд тенге (свыше $232 млн). Об этом 8 февраля рассказал президент республики Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседания правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Касым-Жомарт Токаев

«Январские события в корне изменили нашу жизнь. Из-за беспорядков пострадали многие казахстанцы. Малый и средний бизнес претерпел убытки. Согласно последним данным, бизнесу причинен ущерб на сумму более 100 млрд тенге», — сказал он.

Кроме того, Токаев добавил, что новому правительству Казахстана необходимо стабилизировать экономику республики и снизить инфляцию

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов заявил, что цены на сырой и товарный газ в республике будут зафиксированы на уровне 2021 года до 1 января 2024 года.