Магадан, 8 февраля, 2022, 09:45 — ИА Регнум. В течение четырех последних недель в Магаданской области регистрируется подъём заражений коронавирусом — COVID-19 выявлен во всех городских округах, кроме Северо-Эвенского, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 февраля в пресс-службе областной думы.

Распространение вируса

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Специалисты отметили, что в 77% проб обнаружен штамм «Омикрон». Рост заболеваемости затронул все возрастные группы. Самый высокий уровень — среди школьников 15−17 лет и среди взрослых 18−49 лет.

На утро 8 февраля лечение проходят 1622 жителя Колымы, из них 414 — дети, в том числе 22 ребёнка госпитализированы. Из 228 ковидных коек заняты 70%.

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Как сообщало ИА REGNUM, руководитель Международного научно-образовательного центра биологической безопасности на базе лаборатории экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ во Владивостоке Михаил Щелканов спрогнозировал, что текущий пик заболеваемости COVID-19 пойдёт на спад к концу февраля — началу марта.