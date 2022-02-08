Иркутск, 8 февраля, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Иркутский инженер перевёл мошенникам около двух миллионов рублей. Подробности сегодня, 8 февраля, сообщает ГУ МВД РФ по Иркутской области.

Телефонный мошенник

По словам 37-летнего потерпевшего, ему на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником банка. По уже отработанной схеме злоумышленники сообщили, что неизвестные лица оформили кредит на имя иркутянина. Для предотвращения мошеннических действий необходимо было оформить другой кредит и перевести деньги на резервный счет.

Заявитель совершил ряд банковских операций через онлайн-приложение, переведя аферистам крупную сумму денег, после чего мобильный телефон неизвестного стал недоступен. Житель областного центра понял, что стал жертвой обмана и обратился за помощью в полицию.

По данному факту следователями МУ МВД России «Иркутское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации («Мошенничество»).

С начала 2022 года в полицию Иркутской области поступило более 300 обращений от местных жителей, которые пострадали от телефонных или интернет-мошенников. Причем самой распространенной уловкой является звонок от имени сотрудника банка.

Как сообщало ИА REGNUM, доверчивость и желание заработать подвели 35-летнюю жительницу Шелехова (Иркутская область): она перевела мошенникам миллион рублей. Всего мошенники при помощи информационных телекоммуникационных технологий выманили у жителей Иркутской области за 2021 год более одного миллиарда рублей.

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