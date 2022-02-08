Файзабад, Афганистан, 8 февраля, 2022, 09:40 — ИА Регнум. В Файзабаде, административном центре афганской провинции Бадахшан, произошёл взрыв. Местные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подтвердили, что при въезде в четвертый округ города взорвалась мина, никто не пострадал. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

James McCauley Взрыв

Уточняется, что целью взрыва был кари Абу Бакр, глава четвертого округа безопасности города.

Никаких дополнительных подробностей о взрыве не сообщается. Пока ни одна организация не взяла на себя ответственность за взрыв.