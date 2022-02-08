Санкт-Петербург, 8 февраля, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Режим работы наземного вестибюля станции метро «Пионерская» на «синей» ветке временно изменится из-за срочного ремонта в зоне эскалаторов, предупредили 8 февраля в пресс-службе Петербургского метрополитена.

Петербургский метрополитен Станция «Пионерская» метрополитена Петербурга.

До окончания ремонта по рабочим дням с 07:30 до 10:00 мск вход в вестибюль ограничен, с 17:00 до 19:10 мск вход в вестибюль закрыт.

«Время закрытия вестибюля на вход может меняться в зависимости от фактического пассажиропотока на выход», — отметили в городской подземке.

Напомним, также с 7 февраля закрыт для пассажиров вестибюль №2 станции метро «Московская». Капитальные работы продлятся 11 месяцев.