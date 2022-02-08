Москва, 8 февраля, 2022, 09:40 — ИА Регнум. В Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) Москвы в поселении Вороновское откроют новый центр государственных услуг «Мои документы», сообщили в Стройкомплексе.

Yarregion.ru МФЦ

В одноэтажном здании кроме МФЦ также расположатся банк и продовольственный магазин. Для перемещения маломобильных людей будет обеспечена доступная среда

Территорию вокурс МФЦ в Новой Москве благоустроят. Для посетителей и сотрудников МФЦ оборудовали парковку на 51 машиноместо.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве оформить биометрический загранпаспорт с помощью криптокабин можно в 96 МФЦ.

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