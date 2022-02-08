Ярославль, 8 февраля, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев пообщается с жителями региона на «Прямой линии». Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Yarregion.ru Михаил Евраев

Эфир состоится 17 февраля в 19:30. Его будут транслировать на канале «Россия-24» и радио «Маяк». Вопросы чиновнику будут задавать в прямом эфире, но ответит Михаил Евраев и на записанные заранее обращения. Ответы обещают дать на все вопросы.