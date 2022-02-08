София, 8 февраля, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Премьер-министр Болгарии Кирил Петков 8 февраля посетит с официальным визитом Сербию. Об этом 8 февраля сообщает БНР.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

По данным болгарского МИД, соответствующее специальное приглашение главе правительства Болгарии направила его сербская коллега Ана Брнабич.

Как ожидается, в Белграде К. Петков встретится с президентом Сербии Александром Вучичем и председателем Народной скупщины (парламента) страны Ивицей Дачичем. В ходе многосторонних переговоров будут затронуты вопросы развития добрососедских отношений между Софией и Белградом.

Ранее представители болгарского правительства назвали активные контакты с Сербией одним из основных приоритетов внешней политики Болгарии.