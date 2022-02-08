Астана, 8 февраля, 2022, 12:10 — ИА Регнум. События в Казахстане стали наглядным примером того, как безответственная часть элиты страны может допустить или спровоцировать в своих интересах массовое возмущение народа. Благодаря своевременной помощи со стороны стран ОДБК и выходу из временного замешательства руководства Казахстана ситуацию удалось взять под контроль. Но уроки этого события не исчерпываются только констатацией влияния элитных интриг и благотворного вмешательства. О том, как отреагировали на Западе на события в Казахстане и почему реакция была именно такой, рассказывает редактор ИА REGNUMНикита Третьяков.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспорядки в Казахстане

Интересно, что западные СМИ, обычно «держащие нос по ветру», в ситуации с казахстанскими событиями несколько дней выдерживали многозначительную паузу. Только ввод сил ОДБК заставил заговорить американских и европейских политиков. Из их заявлений следовало, что наибольшую опасность для Казахстана представляют якобы отключенный интернет и излишнее применение силы к участникам беспорядков. В этих заявлениях опять пошла в ход схема «восставший народ против ужасной тирании», а тема грабежей и погромов, которые устраивали экстремисты, плавно обходилась стороной. О чем же свидетельствует именно такая отложенная реакция и «за кого болел» Запад в Казахстане? Читайте статью Никиты Третьякова

Почему Западу не нужен стабильный Казахстан?