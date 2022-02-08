Санкт-Петербург, 8 февраля, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Утром во вторник, 8 февраля, в Петербурге наблюдается туман, из-за чего видимость составит 500 метров и менее. Об этом 8 февраля сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу. Спасатели просят петербуржцев, особенно водителей, проявлять повышенную внимательность и осторожность.

Дарья Драй ИА REGNUM Туман в Петербурге

При этом ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус отметил, что в городе на Неве сохранится облачная погода из-за влияния североатлантического циклона. В Петербурге вновь ожидаются осадки, на дорогах образуется гололедица.

Температура воздуха в Петербурге 8 февраля составит от — 1 до +1 градуса, а по Ленинградской области от — 3 до +2 градусов. Ветер западный скоростью 3 м/с. Атмосферное давление составит сегодня 748 мм рт. ст., что ниже нормы.

При этом ночью в Петербурге температура вновь опустится, а утром жителей города ожидает продолжение оттепели.