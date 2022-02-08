Москва, 8 февраля, 2022, 09:36 — ИА Регнум. В школах должен появиться курс по безопасному поведению в интернете и развитию цифровых компетенций, чтобы дети умели противостоять мошенничеству в Сети и киберпреступности. Об этом РИА Новости заявили в аппарате уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

Kremlin.ru Татьяна Москалькова

«Одной из наиболее эффективных мер, позволяющих обеспечить безопасность молодого поколения в интернете, защиту от нежелательной информации, а также предотвращение киберпреступлений может стать внедрение курса по безопасному поведению в интернете и развитию цифровых компетенций в школах, ведь дети погружаются в цифровую среду уже со школьной скамьи, а во многих случаях и раньше, но не знают, как правильно и безопасно ее использовать», — цитирует Москалькову пресс-служба аппарата омбудсмена.

Во всём мире 8 февраля отмечается Международный день безопасного интернета.