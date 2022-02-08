Москва, 8 февраля, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин развеял обеспокоенность своего французского коллеги Эммануэля Макрона, связанную с заявлениями президента Белоруссии Александра Лукашенко о ядерном оружии. Об этом Макрон заявил на совместной с Путиным пресс-конференции по итогам переговоров в Москве.

Kremlin.ru Владимир Путин и Эммануэль Макрон

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Президент Франции отметил, что рассказал российскому коллеге про обеспокоенность из-за проекта белорусской конституции, где предлагается убрать два фундаментальных положения от 1994 года. Кроме того, Макрона беспокоил призыв Лукашенко по поводу ядерного оружия.

«Я хочу сказать, что президент Путин меня успокоил в этом отношении», — сказал Макрон.

По словам Макрона, эти вопросы беспокоят, так как усиливают «дестабилизацию».

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2021 года Лукашенко напомнил, что сохранил в Белоруссии инфраструктуру для ядерного оружия, оставшуюся со времён СССР. По его словам, «все сараи стоят на месте», и в Минске готовы к возможному размещению в стране российского ядерного оружия.

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