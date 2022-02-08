Горно-Алтайск, 8 февраля, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Учащиеся школ в столице Республики Алтай Горно-Алтайске продолжат учиться в дистанционном режиме до 13 февраля. Такое решение принято на заседании оперштаба для предотвращения роста заболеваемости, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Дистанционное обучение

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Кроме того, на карантин закрыты Горно-Алтайский педагогический колледж, Майминский сельскохозяйственный техникум, аграрный колледж Горно-Алтайского госуниверситета, школы в Чемале и Акташе.

«Частично ограничения введены для семи групп Горно-Алтайского политехнического колледжа им. М.З. Гнездилова, 35 классов в 14 школах региона и 26 групп в 19 детских садах», — отметили в правительстве.

По словам первого замминистра образования и науки республики Екатерины Чандыевой, в связи с изменениями классы и учебные группы в будущем будут закрывать при заражении 20% учащихся, а не после выявления одного больного.

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