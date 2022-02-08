Астана, 8 февраля, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Цены на сырой и товарный газ в Казахстане будут зафиксированы на уровне 2021 года до 1 января 2024 года. Об этом 8 февраля сообщил премьер-министр республики Алихан Смаилов в ходе расширенного заседания правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

«Внутренний рынок будет обеспечен сжиженным нефтяным газом дополнительно в объеме 150 тыс. тонн. Цены на сырой и товарный газ будут зафиксированы до 1 января 2024 года на уровне декабря прошлого года», — сказал он.

Помимо того, Смаилов отметил, что правительство Казахстана будет реализовывать комплекс мер по контролю и снижению инфляции, совершенствованию тарифной политики, а также по обеспечению финансовой дисциплины и прозрачности.

«Для насыщения внутреннего рынка и недопущения их дефицита будет увеличено производство социально значимых продовольственных товаров», — добавил премьер-министр страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что все школы Казахстана смогут возобновить полноценное очное обучение для всех учеников с 14 февраля.