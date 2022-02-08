Кемерово, 8 февраля, 2022, 09:36 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 8 февраля, медицинскую помощь получают 16 540 пациентов с коронавирусом. Днём ранее — 14 917 пациентов. Такие цифры приводит оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За прошедшие сутки в регионе выявлено 1999 новых носителей COVID-19. За это же время девять пациентов скончались, 367 кузбассовцев выздоровели.

Всего в Кузбассе выявлено 106 877 случаев заражения коронавирусом, 88 366 человек выздоровели, 1971 пациент скончался.

В медицинских стационарах и на домашнем карантине находятся 8965 человек.