Орел, 8 февраля, 2022, 09:35 — ИА Регнум. К очному формату проведения занятий школы города Орла вернутся с 14 февраля. Об этом сообщил вечером 7 февраля в прямом эфире в социальных сетях губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дистанционное обучение

«На ближайшее заседание оперативного штаба вынесем вопрос выхода школ (в первую очередь города Орла) с дистанционного режима работы с понедельника (14 февраля). Также обсудим вопрос выхода первых классов школ на каникулы с понедельника», — рассказал глава региона.

Губернатор отметил, что учреждения среднего профессионального образования, а также вузы продолжат работу в штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, школьников Орла отправили на удалённый формат обучения с 24 января на неделю, затем «дистант» продлили.