Иркутск, 8 февраля, 2022, 09:34 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области 8 февраля известило о серьёзном ДТП, в котором погибла женщина.

ДТП

Дорожный инцидент произошел утром в нескольких километрах от Иркутска. На Голоустненском тракте столкнулись автомобили Mitsubishi Lancer и Opel Corsa. Установлено, что транспортные средства двигались во встречном по отношению друг к другу направлении.

В результате автоаварии 29-летняя водитель, управляющая японской иномаркой, от полученных травм скончалась на месте. Ее пассажир и водитель второго седана доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

В настоящее время сотрудниками ГИБДД Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» проводятся мероприятия, направленные на установление причин и условий произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2022 года в Иркутской области произошло уже довольно много ДТП, в том числе — со смертельным исходом. Так, 4 февраля, на федеральной автодороге «Вилюй» близ поселка Хребтовый водитель Hyundai скончался от полученных травм при доставлении в медицинское учреждение.

Читайте также: В Приангарье произошло смертельное ДТП с грузовиками