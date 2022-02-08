Москва, 8 февраля, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Минэкономразвития и всему экономическому блоку правительства РФ давно пора предлагать методы обуздания инфляции, а не гадать на кофейной гуще, считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

"Прогнозы — любимая клубная игра наших либерал-экономов, от которой реальной экономики пользы — ноль», — рассуждает Журавлёв в Facebook.

По его мнению, без всяких прогнозов ясно, что либерально-олигархическая модель экономики полностью изжила себя в России.

«Нам нужна народная экономическая политика — экономика национальных интересов!» — убежден парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Министерство экономического развития России пересмотрело прогноз по темпам инфляции в текущем году в пользу повышения до 5,9%, пишут «Ведомости».

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