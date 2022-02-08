Хабаровск, 8 февраля, 2022, 09:37 — ИА Регнум. О ремонтных работах в крематории сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Хабаровска.

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«Регламентные работы на кремационном оборудовании крематория запланированы с 10 февраля по 14 марта. В связи с этим будет скорректирована работа предприятия. Процедуры в указанный период будут выполняться одной кремационной линией», — пояснили специалисты и призвали отнестись с пониманием.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах планируют отдать участок площадью 10 тыс. кв. метров для строительства крематория.