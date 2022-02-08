Мадрид, 8 февраля, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Социологический опрос, проведённый Центром социологических исследований Испании, показывает победу Социалистической партии (PSOE) на выборах в Кастилии и Леоне, которые состоятся 13 февраля. Об этом пишет агентство EFE.

PSOE Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП)

Опрос был опубликован в последний разрешённый для этого день — менее чем за неделю до открытия избирательных участков в Кастилии и Леоне.

Согласно опросам, PSOE получает на выборах в этом регионе 30,1% голосов и от 29 до 34 представителей в региональном парламенте, в то время как «Народная партия» (Partido Popular) получает 29,7% и от 24 до 30 мест, чего будет недостаточно для достижения большинства даже с учётом кресел их союзников из «Голоса» (Vox).