Уфа, 8 февраля, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Проверку по сообщениям СМИ о загрязнении атмосферного воздуха в городах Салават и Стерлитамак организовала Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура по поручению прокуратуры региона. Об этом 8 февраля сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

Дым из труб

По предварительной информации, источниками загрязнения могли стать объекты теплоэнергетики, нефтехимии и нефтепереработки.

Сообщается, что к надзорным мероприятиям были привлечены сотрудники Южно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора.

По итогам проверки специалисты дадут оценку соблюдения прав граждан на благоприятную среду, исполнения законодательства об охране атмосферного воздуха, а при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.