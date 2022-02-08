Астана, 8 февраля, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Нацбанк Казахстана закончил разработку прототипа платформы цифрового тенге в рамках пилотного проекта, сообщил председатель ЦБ Галымжан Пирматов на расширенном заседании правительств.

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«В настоящее время завершена разработка прототипа платформы, в декабре 2021 года опубликован итоговый доклад по результатам пилотного проекта», — сказал он.

В 2022 году будет выработано итогового решение по модели внедрения цифрового тенге с оценкой выгод и издержек, уточнил Пирматов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил, что экономика Казахстана за 2021 год показала рост на 4%, но на ней негативно сказались последствия массовых беспорядков, которые прошли в январе текущего года.

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