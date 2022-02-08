Бухарест, 8 февраля, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Около 700 человек были эвакуированы вечером 7 февраля из гипермаркета в столице Румынии Бухаресте после того, как специальная комиссия обнаружила в указанной торговой точке нарушения санитарных норм. Об этом 8 февраля сообщает Румынское телевидение.

В магазине

Согласно официальной информации, эксперты государственной Комиссии по защите прав потребителей (ANPC) выявили просроченные продукты, а также констатировали наличие на прилавках и полках плесени, пыли и бытового мусора.

«Были осуществлены экстренные меры, направленные на обеспечение безопасности здоровья и жизни посетителей заведения», — отмечено в заявлении ANPC.

Проводится расследование.

Ранее правительство Румынии объявило о реализации плана борьбы с нарушениями санитарно-гигиенических норм в торговых структурах страны.