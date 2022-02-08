Ростов-на-Дону, 8 февраля, 2022, 09:28 — ИА Регнум. В объединениях Южного военного округа (ЮВО) стартовало свыше 30 двусторонних ротных тактических учений, в которых будут применяться ракетные комплексы и бронетехника. Об этом 8 февраля рассказал журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

Mil.ru На учениях

«В тактических учениях задействованы усиленные роты батальонных тактических групп общевойсковых армий, Каспийской флотилии и армейского корпуса ЮВО», — сказал он.

Также Астафьев отметил, что указанные маневры будут проведены в течение ближайших трех недель.

Кроме того, уточняется, что учебно-боевые задачи в рамках учений будут выполнены военнослужащими на 15 общевойсковых полигонах ЮВО, которые дислоцированы в Волгоградской области, Ставропольском крае, Адыгее, Чечне, Дагестане, Карачаево-Черкессии, Северной Осетии м Ингушетии, и на российских военных базах в Абхазии и Южной Осетии.

При этом главной особенностью маневров будет проведение их активной фазы ночью, когда командиры подразделений будут вести совершенствование своих навыков управления и взаимодействия в условиях ограниченной видимости.

Помимо того, указывается, что в каждом из учений будет принимать участие 400 военнослужащих и задействовано около 80 единиц военной и специальной техники, включая танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А, противотанковые ракетные комплексы «Корнет» и «Хризантема-С», а также различные артиллерийские установки и стрелковое оружие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее учения по противовоздушной обороне (ПВО) провел на Камчатке отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России.