Улан-Удэ, 8 февраля, 2022, 09:27 — ИА Регнум. В Бурятии практически полностью восстановился мальчик, которому оторвало руку три года назад. Результаты работы врачей представят на Х Всероссийской конференции, которая начнётся на днях в Москве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Детской республиканской больницы.

@drkb_03 30-е сутки стационарного лечения

Осенью 2018 года 13-летний школьник вместе с семьёй копал картошку на поле. В какой-то момент работавшая рядом механическая картофелекопалка зажевала и затянула одежду мальчика, срезав в результате его руку под основание.

Родители наложили мальчику давящую повязку и положили оторванную руку в морозильную камеру. Пострадавшего экстренно перевезли в Улан-Удэ, где врачи приступили к операции почти через три часа после происшествия. В ходе операции им удалось пришить обратно руку.

«Сегодня парень свободно пользуется травмированной рукой. Прекрасно выглядит, растёт и развивается, и ничто не выдаёт перенесённую драматичную историю. Врачи оберегают его тайну (пожелание мальчика и родителей), просто радуясь в душе за хороший результат своей работы!» — добавили в больнице.