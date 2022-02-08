Якутск, 8 февраля, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Якутии опровергло информацию СМИ о нехватке медицинского кислорода в медучреждениях республики. Для пациентов с COVID-19 в регионе сформирован запас в 37,8 тонны жидкого кислорода, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 февраля в пресс-службе ведомства.

U.S. Air Force photo Жидкий кислород

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Этого хватит на 16 дней при максимальном расходовании, поступление ещё 16 тонн газа ожидается 8 февраля. Кроме того, министерством заключён контракт о поставке кислородных станций, которые по контракту должны начать работать до 25 февраля. При этом в городе Мирный договор уже выполнен досрочно.

О проблемах с кислородом сообщало ИА SakhaNews. По информации издания, за поставку кислородных станций исполнителю контракта в ноябре 2021 года перечислили более 620 млн рублей, но исполнены условия соглашения будут только 15 февраля этого года. Такой контракт и саму компанию-подрядчика — ООО «Диомед» (г.Москва) — издание сочло подозрительными.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года машина с кислородом приехала в Якутск из Хабаровска за три часа до того, как жизненно важный газ должен был закончиться в ковидном госпитале. Грузовик с трудом преодолел путь из Нерюнгри до столицы республики из-за снегопада. Напряжённая ситуация с поставками жизненно важного газа стала поводом для конфликта между главой республики Айсеном Николаевым и премьер-министром Андреем Тарасенко. В результате было принято решение выделить из бюджета Якутии 620 млн рублей на приобретение собственных кислородных станций.