Рязань, 8 февраля, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Доследственную проверку по факту нападения безнадзорной собаки на несовершеннолетнюю начал СУ СК по Рязанской области, сообщили ИА REGNUMв пресс-службе ведомства.

(сс) freegr Злая собака

В социальных сетях и СМИ 7 февраля появилась информация об инциденте — собака напала на 16-летнюю девушку. По словам матери подростка, 5 февраля у дома №9 по улице 2-я Линия её дочь выгуливала домашнюю собаку и в этот момент на неё набросилась бродячая, прокусив ногу.

Следователи намерены дать надлежащую правовую оценку действиям должностных лиц администрации Рязани. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.