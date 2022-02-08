Краснодар, 8 февраля, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Единые градостроительные нормативы планируется ввести на территории всего Краснодарского края в течение трёх месяцев. Соответствующее поручение дал губернатор Вениамин Кондратьев на совещании 7 февраля, сообщили в пресс-службе администрации региона. Единые правила проектирования уже разработаны краевым департаментом по архитектуре и градостроительству.

Иван Шилов ИА REGNUM Кубань

«Сегодня мы говорим, что ушли от точечной застройки. Но и комплексная застройка далеко не всегда учитывает интересы жителей. При согласовании проектов планировки новых районов в муниципалитетах расчетная численность населения оказывалась ниже фактической на 25%. Так мы не ликвидируем дефицит мест в школах и детских садах. По документам все красиво, качественно и комфортно, а в реальности — нет. Поэтому нам нужны единые нормативы», — сказал Вениамин Кондратьев.

В частности, новыми правилами установлены требования к расчету численности населения новых жилых комплексов и районов — 22 квадратных метра жилья на человека, также разработаны нормативы для расчета и расположения парковочных мест, другие требования. Глава региона дал муниципалитетам три месяца на переход к работе по новым градостроительным нормам.