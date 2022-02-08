Корабли Тихоокеанского флота провели в Авачинской бухте учения ПВО
Петропавловск-Камчатский, 8 февраля, 2022, 09:26 — ИА Регнум. На Камчатке, на внутреннем рейде Авачинской бухты, прошли учения по противовоздушной обороне (ПВО) отряда кораблей охраны водного района войск и сил на северо-востоке России. Об этом 8 февраля сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) на сайте Минобороны РФ.
Экипажи малых противолодочных кораблей (МПК) «Холмск», «Усть-Илимск» и «МПК-107», а также морских тральщиков «Яков Баляев», «МТ-264» и «МТ-265» отработали совместные действия расчётов зенитных ракетных комплексов «Оса», артиллерийских установок «АК-630» и постов визуального наблюдения «по отражению ударов условного противника с воздуха».
Отмечается, что особое внимание в ходе учений было уделено поиску, сопровождению и уничтожению скоростных малоразмерных целей, которые имитировали разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) условного противника.
Как сообщало ИА REGNUM, в акваторию Авачинского залива у побережья Камчатки для проведения учений на морских полигонах боевой подготовки Тихоокеанского флота вышел отряд кораблей войск и сил на северо-востоке России.