Петропавловск-Камчатский, 8 февраля, 2022, 09:26 — ИА Регнум. На Камчатке, на внутреннем рейде Авачинской бухты, прошли учения по противовоздушной обороне (ПВО) отряда кораблей охраны водного района войск и сил на северо-востоке России. Об этом 8 февраля сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) на сайте Минобороны РФ.

АО «Средне-Невский судостроительный завод» Корабль «Яков Баляев»

Экипажи малых противолодочных кораблей (МПК) «Холмск», «Усть-Илимск» и «МПК-107», а также морских тральщиков «Яков Баляев», «МТ-264» и «МТ-265» отработали совместные действия расчётов зенитных ракетных комплексов «Оса», артиллерийских установок «АК-630» и постов визуального наблюдения «по отражению ударов условного противника с воздуха».

пресс-служба ВВО «Отряд отработал алгоритм совместных действий кораблей по ведению сосредоточенного огня из систем ПВО по воздушным целям, атакующим с различных курсов, высот и дистанций. Расчёты комплексов противовоздушной обороны применили ракетные и артиллерийские комплексы для прикрытия от воздушных атак условного противника».

Отмечается, что особое внимание в ходе учений было уделено поиску, сопровождению и уничтожению скоростных малоразмерных целей, которые имитировали разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) условного противника.

«Временные нормативы по классификации целей и приведению в готовность средств ПВО к боевому применению были выполнены на «отлично».

Как сообщало ИА REGNUM, в акваторию Авачинского залива у побережья Камчатки для проведения учений на морских полигонах боевой подготовки Тихоокеанского флота вышел отряд кораблей войск и сил на северо-востоке России.