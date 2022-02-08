Москва, 8 февраля, 2022, 09:25 — ИА Регнум. За первые две недели 2022 года Египет посетили порядка 125 тыс. российских туристов. За весь 2021 год в Египте побывали более 700 тыс. граждан РФ. Об этом заявил посол России в Египте Георгий Борисенко, передают РИА Новости.

Египет

По его словам, до закрытия закрытия прямого авиасообщения между РФ и АРЕ в 2014 году египетские курорты на Красном море посетили 3,3 млн российских граждан.

«После закрытия прямого авиасообщения турпоток из России в Египет практически сошёл на нет и оценивался всего в несколько десятков тысяч туристов в год», — уточнил Борисенко.

Как сообщало ИА REGNUM, причиной ввода обновлённых правил для въезда в Египет стали фальшивые документы о вакцинации, либо с результатами тестов на коронавирус у многих туристов.

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