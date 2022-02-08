Иркутск, 8 февраля, 2022, 09:24 — ИА Регнум. В рамках реализации Концепции комплексной безопасности детей на территории Иркутской области аппарат Уполномоченного по правам ребенка региона разработал карту опасных мест. В нее вошли заброшенные и недостроенные здания, промышленные зоны, другие опасные объекты и места массового пребывания людей, сообщает 8 февраля пресс-служба областного правительства.

Pxhere.com Ребенок

Известие уже прокомментировал на своей странице в Instagram губернатор региона Игорь Кобзев:

«На карту нанесены заброшенные и недостроенные здания, промышленные зоны, другие опасные объекты. По каждому из них поставили в известность муниципалитеты. Они обязаны обезопасить эти места. Оградить или организовать охрану. Данные на карте будут обновляться раз в полгода. Сбор идёт в постоянном режиме».

Как пояснила уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева, не все муниципалитеты провели работу по определению опасных мест в своих территориях. Аппарат Уполномоченного по правам ребенка ждет информацию от Шелеховского, Тайшетского, Аларского, Усть-Илимского, Тулунского, Мамско-Чуйского, Нукутского, Боханского, Качугского, Баяндаевского, Усть-Удинского, Осинского и Балаганского районов.

Правительство Иркутской области В Иркутской области создана карта опасных мест

Как сообщало ИА REGNUM, концепция комплексной безопасности несовершеннолетних на территории Иркутской области разработана по инициативе и участии детского омбудсмена. Документ одобрил Губернатор Игорь Кобзев.

Также Концепция поддержана Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка Анной Кузнецовой. Для реализации Концепции правительство Иркутской области разработало и утвердило план мероприятий, который включает в себя более 100 мероприятия по 24 целевым показателям. План рассчитан на три года.

Читайте также: Иркутская область определилась с новым детским омбудсменом