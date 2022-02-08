Бухарест, 8 февраля, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Из-за мощного схода лавины в горной местности уезда Бихор в Трансильвании (северо-запад Румынии) полностью заблокировано движение на автомагистрали национального значения DN75. Об этом 8 февраля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Scientif38 Лавина

По данным местных властей, было прервано сообщение между населенными пунктами Ариешень и Штей в направлении границы с Венгрией.

Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Ведутся работы по расчистке завалов. Как ожидается, автомобильный трафик на указанном участке будет возобновлен в течение ближайших суток.