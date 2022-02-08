Калуга, 8 февраля, 2022, 09:55 — ИА Регнум. В Калуге в 2021 году были выявлены и поставлены на учёт 93 ребёнка, оставшиеся без попечения родителей. У 23 детей родители умерли, остальные стали сиротами при живых родителях. У 16 детей родители отправились в тюрьму, 13 детей родители сдали в детские дома. 13 новорождённых детей их матери оставили в роддомах. Об этом 8 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заведующего городским отделом по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патронажу Владимира Маймусова.

Томас Бенуа. Дети сироты. 1885

В Калуге на учёте в органе опеки и попечительства состоят 780 детей. В 2020 году сирот было 823. Сегодня 712 детей воспитываются в семьях. В семьи были переданы 87 из 93 детей, ставших сиротами в 2021 году. 11 детей усыновлены.

«Законодательством предусмотрена еще одна форма устройства детей, оставшихся без родителей — возмездная опека по договору о приёмной семье. Ребенок живет в семье у приемного родителя-воспитателя, которая заменяет ему детдом или приют. Сейчас в Калуге 142 таких семьи. К сожалению, не во всех случаях удается восстановить взаимопонимание между несовершеннолетним и законным представителем, в том числе и по причине психического состояния несовершеннолетнего. В 2021 году были возвращены в организации для детей-сирот шесть несовершеннолетних из приемных калужских семей. Сейчас на учёте состоят 34 калужские семьи и 13 детей, признанные комиссией по делам несовершеннолетних семьями, находящимися в социально опасном положении. Однако повода применить статью 77 Семейного кодекса РФ («Отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью») эти семьи не дали», — отметил Владимир Маймусов.