Париж, 8 февраля, 2022, 09:24 — ИА Регнум. После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским глава Франции Эммануэль Макрон встретится в Берлине с канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

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После визитов в Москву и Киев Эммануэль Макрон проведет переговоры с канцлером Германии, который сам только что вернулся из Вашингтона.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что «некоторые идеи» его французского коллеги могут «заложить основу для общего прогресса».

Ожидается, что после поездки Эммануэля Макрона в Киев стороны еще раз проведут переговоры.

«Президент Путин заверил меня в своей готовности следовать этой логике и в своем желании сохранить стабильность и территориальную целостность Украины», — заявил Эммануэль Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон поприветствовал «хладнокровие» президента Украины.