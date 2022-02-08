Екатеринбург, 8 февраля, 2022, 09:23 — ИА Регнум. В центре Екатеринбурга на улице Гоголя 32 снесут автозаправку. Соответствующий документ опубликован на сайте управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области. На месте автозаправки появится музей оружия, здание которого спроектирует архитектурное бюро Нормана Форстера.

Businesstech.co.za Заправка

Демонтаж проведут на основании решения собственника. Заправка уже не работает. Экспертизу проводили в связи с тем, что во время демонтажа может быть нарушен культурный слой Екатеринбурга.

Отметим, в августе 2021 года сотрудники музея истории Екатеринбурга провели археологические работы на участке под будущим административно-офисным зданием с подземным паркингом на улице Гоголя. В ходе проведения работ обнаружили около 90 тыс находок и две тысячи индивидуальных артефактов.