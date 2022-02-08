Москва, 8 февраля, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Из итогов переговоров лидеров России и Франции стала понятна дальнейшая линия РФ на переговорах по безопасности, считает депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

Government.ru Вячеслав Никонов

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«Москва не будет разрывать свой пакет мирных требований. Мы не будем соглашаться на переговоры по второстепенным вопросам, пока не решены главные», — отметил Никонов в телеграм-канале.

Россия не считает свои условия невыполнимыми и будет добиваться их выполнения: обязательств по нерасширению НАТО, неразмещению ударных средств на Украине, неразмещению войск и критической военной инфраструктуры в новых государства-членах НАТО, выводу ядерного оружия на национальные территории, перечислил парламентарий.

«Скоро будет наш ответ на их ответ. Замотать переговоры не дадим. Военно-технологический ответ — пока — на запасном пути», — отметил депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, накануне состоялся саммит президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона.