Астана, 8 февраля, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Экономика Казахстана за 2021 год показала рост на 4%, но на ней негативно сказались последствия массовых беспорядков, которые прошли в январе текущего года. Об этом 8 февраля заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Касым-Жомарт Токаев

«Январские события в корне изменили нашу жизнь. Из-за беспорядков пострадали многие казахстанцы. Малый и средний бизнес потерпел убытки», — сказал глава республики.

Токаев сообщил, что общий ущерб от беспорядков составил более 100 млрд тенге (более $230 млн). Он заявил, что правительству страны необходимо стабилизировать экономику и добиться снижения инфляции.

Стоит отметить, что в Казахстане по официальным данным, инфляция за 2021 год составила 8,4%. Согласно опросу, который провёл Нацбанк республики, 58% населения считает, что рост цен составил до 20%.