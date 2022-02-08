Петропавловск-Камчатский, 8 февраля, 2022, 09:21 — ИА Регнум. На Камчатке в Елизовском районе 8 февраля прикормленные собаки напали на девочку двух с половиной лет, об этом в своём телеграм-канале написал губернатор края Владимир Солодов.

Иван Шилов ИА REGNUM Бездомные собаки

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ЧП произошло на территории промзоны посёлка Нагорный. С ребёнком были отец и дедушка.

Известно, что девочке необходимую медпомощь оказали сотрудники скорой помощи и в настоящее время её жизни ничего не угрожает.

Как сообщало ИА REGNUM, представители общественной палаты столицы Якутии отправили президенту РФ Владимиру Путину официальное письмо, в котором просят предпринять экстренные меры по ситуации с безнадзорными собаками. Главу государства убеждают в необходимости запретить действие закона «Об общественном обращении с животными».