Каменск-Уральский, Свердловская область, 8 февраля, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Погибшей в Свердловской области под колёсами грузового поезда женщиной оказалась проводница пассажирского поезда. Об этом пишут СМИ.

Дарья Антонова ИА REGNUM В поезде

По данным Е1.ru, её звали Виктория. Ей было 24 года. По некоторым данным, она не удержалась и упала прямо под встречный состав.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла 7 февраля вечером на перегоне Марамзино — Колюткино. Обстоятельства происшедшего выясняются.