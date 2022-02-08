Воронеж, 8 февраля, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Несколько авиарейсов на прилёт и на вылет задержано в международном аэропорту «Воронеж» утром 8 февраля, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию онлайн-табло.

Марина Каширская ИА REGNUM Воронежский аэропорт

По данным на 09:00, задержано десять рейсов на вылет и пять на прилёт. Все задержанные рейсы — в московские аэропорты «Домодедово» и «Шереметево», а также в Санкт-Петербург. На прилёт также задерживаются рейсы из двух столиц.

Воронеж утром 8 февраля, после пришедшего в регион резкого потепления, накрыл плотный туман. По прогнозам синоптиков, рассеется он к середине дня.