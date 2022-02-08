8 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что Украина за последние месяцы получила поддержку западных стран на $1,5 млрд и более 1 тыс. тонн вооружений.

Оксана Переможенко, , 10:19 — REGNUM Украина за последние месяцы получила поддержку западных стран на $1,5 млрд и более 1 тыс. тонн вооружений. Соответствующее заявление 7 февраля сделал украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Гуманитарная помощь Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Заявление главы украинской дипломатии обсудили в телеграм-каналах 112.ua, «Первый независимый», а также в социальной сети Facebook на странице информационного агентства «Первый независимый». Многие участники обсуждения отметили, что за эту «помощь» Украине придется расплачиваться.

«Почему никто нигде не говорит, что эта помощь предоставляется в кредит, как и приснопамятный ленд-лиз…» — отметил Michael D.

«Слово «партнеры» меня всё больше пугает…» — добавил Oleg.

«Пусть это применяет сам лично… Пример покажет…» — отреагировал Леонид, обращаясь к Кулебе.

«На этих поставках заработают все — и наши упыри тоже! При современном вооружении, которое имеется у России, этот секонд-хенд не поможет! А они его тоннами возят! Идиоты!» — пишет oleg999.

«Хлеб дорожает, а они оружием пышаются (гордятся. — О. П.)», — добавил Варфоломей К.

«А когда нам выделят «тонну мира»?» — задалась вопросом Ирина С.

«А сколько людей умерло от нехватки лекарств или кислорода? На **р мне их оружие? И потом, Афганистану тоже поставили немало оружия, и что??? Весь мир видел, что из этого вышло», — отметил Сергей.

Партия военной помощи от США Украине (с) Министерство обороны Украины

«В кредит или бесплатно? Бесплатно — помощь. В кредит — просто бизнес», — подчеркнул Gorgolyuk.

«Спасает американские оружейные корпорации?» — с сарказмом поинтересовался Bronko.

«Спасают американские склады от устаревшего и ненужного оружия», — ответил ему (Bronko) Николай К.

«Неплохую вы аферу придумали — как загнать страну в долг, заработать денег и при этом остаться чистым, ни при чём…» — написал Николай.

«Всё попрошайничаем», — добавил Genich.

«Вот и иди воюй с этой тонной!» — адресовал свой призыв Дмитрию Кулебе Николай К.

«Всё гораздо проще — партнёры зарабатывают деньги на продаже металлолома», — пишет Анатолий П.

«Даром никто не даёт — за всё платить надо…» — написал Леон Ш.

«Кулеба, ты министр обороны или министр иностранных дел? Походу, ни то и не другое», — иронизирует «Н».

Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба President.gov.ua

"Чтоб друг друга поубивали и ещё должны остались… [Обалденная] помощь…» — с сарказмом добавил один из участников обсуждения.

«Вот пусть берет Вову [Зеленского] и соросню и идет воевать. Украинцам война не нужна», — подытожил Ihor.

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