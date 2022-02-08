* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 09:18 — REGNUM Государственный департамент США назначил вознаграждение в размере 10 миллионов долларов за информацию, которая приведёт к поимке или установлению местонахождения Шахаба аль-Мухаджира, лидера «Велаят Хорасан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (отделение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане и Пакистане). Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Вознаграждение ru.torange.biz

В июне 2020 года аль-Мухаджир возглавил «Велаят Хорасан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который, по данным Госдепартамента США, «несёт ответственность за все атаки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане».

Государственный департамент утверждает, что аль-Мухаджир причастен к организации партизанских операций, планированию и проведению сложных терактов террористов-смертников в Афганистане.

Одна из таких атак произошла 26 августа 2021 года, в последние дни вывода войск США из аэропорта Кабула, когда террорист-смертник ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) устроил взрыв среди толпы. В результате инцидента погибли 173 человека, в том числе 13 американских солдат.

Государственный департамент также предложил вознаграждение в размере 10 миллионов долларов за информацию, которая приведёт к аресту виновных в нападении.

Ранее группа Совета Безопасности ООН по надзору за санкциями против боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) внесла Шахаба аль-Мухаджира в свой список санкций.