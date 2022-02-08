Грозный, , 09:15 — REGNUM В Чечне планируют ликвидировать незаконную мусорную свалку в районе поселка Ирс в Ахматовском районе Грозного. На рекультивацию планируют направить 496,5 млн рублей. Работы должны быть завершены к концу 2023 года. Такие цифры приводит ТАСС из материалов, размещенных на официальном сайте госзакупок.

Мусор Alan Levine

Площадь несанкционированной свалки составляет более 28 гектаров. Срок окончания рекультивации — не позднее 31 декабря 2023 года. В 2022 году планируется направить на ликвидацию свалки 80,4 млн рублей, в 2023 году — 416 млн рублей. Финансирование работ будет проводиться из регионального и федерального бюджетов.

Как сообщили в минприроды Чечни, мусорную свалку в поселке будут ликвидировать в рамках нацпроекта «Экология». Она существовала более десяти лет и в 2017 году была закрыта. Общий объём накопленных отходов оценивается более 390 тыс. кубометров.

«По итогам ликвидации свалки планируется улучшить качество жизни более 30 тысяч человек и возвратить в хозяйственный оборот более 28 га земель», — сообщил директор департамента государственного экологического контроля (надзора) Салман Занаев.