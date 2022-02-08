Берлин, , 09:13 — REGNUM Канцлер Германии Олаф Шольц назвал «шагом вперед» контакты западных стран и России по безопасности. Об этом он заявил в эфире телеканала CNN.

Олаф Шольц Steffen Prößdorf

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По его словам, Берлин посылает Москве сигнал о том, что «она заплатит высокую цену в случае вторжения на Украину», но при этом «предпринимает все возможные усилия по дипломатическим каналам».

«Да, в сложившейся ситуации мы лишь предъявляем друг другу претензии. Но это шаг вперед», — сказал Шольц.

Вместе с тем он добавил, что Германия готова продолжать диалог в рамках ОБСЕ, а также в «нормандском формате».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее намеченную встречу с главой МИД Германии Анналеной Бербок отменил президент Украины Владимир Зеленский из-за отсутствия согласия с позицией ФРГ по вопросам санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2» и по оказанию военной помощи Киеву.