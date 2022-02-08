Екатеринбург, 8 февраля, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Свердловчанина будут судить за убийство, которое он совершил пять лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

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Инцидент произошел в 2017 году. Ранее судимый 36-летний житель Екатеринбурга совершил убийство незнакомого ему мужчины. Он причинил погибшему колото-резаные раны груди и лица, после чего с места происшествия скрылся.

Сотрудникам СКР понадобилось пять лет, чтобы раскрыть преступление. Немаловажную роль в этом сыграло проведение молекулярно-генетической экспертизы. Был выделен генетический профиль подозреваемого. Сведения о нем внесли в федеральную базу. Оказалось, что обладателем профиля является один из осужденных, который отбывает наказание за преступление в отношении своей знакомой. После того, как свердловчанин покинул исправительную колонию, его задержали сотрудники полиции. В ближайшее время мужчину переведут в СИЗО, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Правоохранители продолжают проводить необходимые мероприятия по уголовному делу. Ведется закрепление доказательной базы.