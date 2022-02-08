Нур-Султан, , 09:11 — REGNUM В Казахстане за сутки выявили 2004 случая заражения коронавирусом. Об этом 8 февраля сообщает пресс-служба минздрава республики.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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За время пандемии в республике выявили 1 276 611 носителей SARS-CoV-2, из которых признали выздоровевшими 1 176 775 человек, в том числе 13 381 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 87 637 носителей коронавируса, из них в стационарах разместили 9647 человек.

Всего в стране зафиксировали 13 381 случай смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе девять умерли в течение последних суток.

Днём ранее в минздраве Казахстана сообщили о 3653 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки. Выздоровевшими медики признали 13 874 человека. Скончались 16 пациентов с диагнозом COVID-19.